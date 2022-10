"Der Trend zur Erhöhung der Automatisierung in der Kabelverarbeitung hat sich im zweiten Halbjahr 2022 fortgesetzt", so Komax. Parallel dazu sei trotz weiterhin grosser Herausforderungen bei den Lieferketten das Produktionsvolumen in den vergangenen Monaten erhöht worden. Neu wird deshalb im Gesamtjahr mit einem Umsatz von rund 600 Millionen Franken gerechnet, bisher lag die Prognose inklusive der Ende August übernommenen Schleuniger Gruppe bei 560 bis 580 Millionen.