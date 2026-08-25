Albrecht wechselt vom Textilmaschinenhersteller Rieter zu Komax, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bei Rieter ist er den Angaben zufolge seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Managementfunktionen tätig und gehört seit 2021 der Konzernleitung an. Aktuell führt er die Division Components & Technology.