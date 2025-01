Verbesserung im zweiten Semester

Die Kunden der Komax Gruppe hätten sich im Jahr 2024 aufgrund von Überkapazitäten in der Automobilindustrie und globalen Unsicherheiten vor allem in Europa und Asien zurückhaltend gezeigt, hiess es. In der zweiten Jahreshälfte sei aber eine leichte Verbesserung der Situation spürbar gewesen.