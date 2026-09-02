Roger Albrecht kommt von Rieter, einem Unternehmen, das ebenfalls schwierige Jahre hinter sich hat. «Wir sehen das als Vorteil. Rieter war sicher eine harte Schule», erklärte Häberli, der seit der Trennung von Ex-CEO Matijas Meyer im April interimistisch die operative Führung innehat. Der neue CEO wird im Verlauf des ersten Quartals 2027 die operative Leitung übernehmen.