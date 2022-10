Allerdings soll den Analystern zufolge auch ein anderes Ergebnis keine grosse Marktreaktion hervorrufen - solange die USA in keine tiefere Rezession rutschen. Dann könnte die Geldpolitik der Fed nicht ausreichen, um die Situation in den Griff zu bekommen, und Washington würde mit finanzpolitischen Massnahmen eingreifen müssen, was einem Präsidenten ohne Kongressmehrheit schwerer fallen könnte. "Aber das ist nicht unser Szenario. Wir gehen von einem Bild aus, bei dem, falls Amerika überhaupt in eine Rezession rutscht, diese nur leicht sein wird. In diesem Fall sollte man mit einem gesplitterten Parlament gut leben können."