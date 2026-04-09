Der US-Autobauer habe dazu in den vergangenen Wochen Zulieferer kontaktiert, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Projekt für das Kompakt-SUV befinde sich in einem frühen Entwicklungsstadium und solle zunächst in China gebaut werden. Tesla wollte das nicht kommentieren.
Die Entwicklung markiert eine mögliche Wende in der Strategie von Firmenchef Elon Musk. Dieser hatte 2024 ein mit Spannung erwartetes Projekt für ein günstiges E-Auto für 25'000 Dollar gestoppt, um sich stattdessen auf die Entwicklung von Robotaxis zu konzentrieren. Dem Bericht zufolge könnte das neue Modell jedoch beiden Zwecken dienen.
Einem der Insider sowie einem Tesla-Mitarbeiter zufolge zielt der Konzern nun darauf ab, Modelle zu bauen, die sowohl für den autonomen Betrieb als auch für den Einsatz mit Fahrer ausgelegt sind. Da die weltweite Zulassung fahrerloser Autos noch Jahre dauern könnte, sichere sich Tesla mit dieser Option den Absatz und die Auslastung seiner Fabriken.
Mit einer Länge von 4,28 Metern wäre das neue Auto deutlich kürzer als das Erfolgsmodell Model Y. Der Preis solle zudem erheblich unter dem des Model 3 liegen. Um Kosten zu sparen, seien eine kleinere Batterie mit geringerer Reichweite sowie nur ein Elektromotor statt der optionalen zwei Motoren vorgesehen, hiess es weiter. Zudem solle das Gewicht bei rund 1,5 Tonnen liegen, verglichen mit etwa zwei Tonnen beim Model Y. Ein Zeitplan für den Produktionsstart sei unklar, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass dieser noch in diesem Jahr erfolge.
Tesla steht schon länger unter Druck - zum einen wegen seiner vergleichsweise alten Modelle, zum anderen wegen des politischen Engagements von Konzernchef Musk in der Administration von US-Präsident Donald Trump. Das Unternehmen verzeichnete bereits 2025 einen Absatzrückgang, und einige Experten gehen davon aus, dass in diesem Jahr erneut weniger Fahrzeuge verkauft werden. Die Krone als weltweit grösster Elektroautobauer gab das US-Unternehmen 2025 an den chinesischen Rivalen BYD ab.
(Reuters)