Inflations- und Arbeitsmarktdaten im Blick

Inflationsdaten aus der Eurozone werden gerade vor den gestiegenen Erwartungen an die EZB auch wieder ein heisses Marktthema sein. Das Hauptereignis dürften aber - wie jeden ersten Freitag im Monat - die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss sein. In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US- Notenbank Fed.