"Zwar mischt sich mit den steigenden chinesischen Corona-Fallzahlen etwas Wasser in den Wein, doch derzeit überwiegt an den Finanzmärkten die Zuversicht", schrieben die Strategen der Bankengruppe Helaba in Frankfurt in ihrem Ausblick. Die sich zuspitzende Corona-Lage in China mit drohenden neuen Lockdowns bringt jedoch erneut Unsicherheit in die globalen Lieferketten. Insofern werden Investoren die Neuinfektionen und die Antwort der Regierung darauf genau im Blick behalten.