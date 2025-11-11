Bei jungen Unternehmen wie On steht oft viel Hoffnung im Kurs. Anleger zahlen im Voraus für Wachstum in den nächsten Jahren. Wenn die Firma «nur» das liefert, was viele schon erwartet haben, reicht das oft nicht, um den Kurs weiter nach oben zu treiben. Der Markt will Beweise für dauerhaftes, profitables Wachstum - Quartal für Quartal. So schlagen vor allem nach Bekanntgabe von Geschäftszahlen der Kurs deutlich aus, nach oben wie nach unten.