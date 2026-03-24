Aufgrund dieser zwei Kennzahlen kann die Bewertung als fair eingestuft werden. In einem positiven Szenario mit einem sofortigen Ende des Iran-Krieges liegen weiter Kursgewinne drin. Sollte sich das Kriegsende auf der anderen Seite weiter in die Länge ziehen, dann ist der Titel tendenziell leicht überbewertet. Dies, weil die Strassen und Shoppingzentren in Dubai weiterhin leer gefegt bleiben. Käuferinnen und Käufer in den wichtigen Märkten im Nahen Osten dürften sich kaum aus dem Haus wagen.