Trotz einer allgemeinen Abschwächung des Luxussektors eröffneten die Inhaber von Luxusmarken wie Gucci, Fendi und Bulgari im vergangenen Jahr mehr Geschäfte in Europa.
In der Region wurden 2025 96 Filialen eröffnet, mehr als im Vorjahr, aber weniger als die 107 im Jahr 2023. Paris, wo die Zahl der Neueröffnungen 2024 aufgrund der Olympischen Spiele zurückging, machte etwas mehr als ein Fünftel der neuen Filialen aus.
Die zahlreichen Neueröffnungen finden vor dem Hintergrund statt, dass Händler verstärkt versuchen, Kunden anzulocken, die angesichts der sich verschlechternden globalen Wirtschaftslage und des damit einhergehenden Rückgangs der Luxusausgaben immer wählerischer werden. Laut Cushman & Wakefield sind stationäre Geschäfte entscheidend für die Kundengewinnung geworden.
«Der stationäre Handel ist strategisch wichtiger denn weniger wichtig», sagt Sally Bruer, Leiterin der Einzelhandelsforschung für die EMEA-Region beim Brokerhaus. Im Januar meldete LVMH schwache Weihnachtsumsätze und signalisierte, dass sich die Lage 2026 kaum bessern werde, was die Hoffnungen auf eine Erholung der Luxusbranche dämpfte.
Drei der fünf Geschäftsbereiche des Modegiganten verfehlten die Prognosen für das vierte Quartal 2025. CEO Bernard Arnault teilte den Investoren daraufhin mit, dass der Konzern die Ausgaben kürzen werde. Die Umsätze von Gucci, das zu Kering gehört, sanken im gleichen Zeitraum um 10 Prozent, was jedoch den geringsten Rückgang seit zwei Jahren darstellte.
Dennoch entfiel im vergangenen Jahr rund die Hälfte der Neueröffnungen auf hochwertige Mode und Accessoires, während Luxusparfümerien expandierten. «Wir haben dieses Jahr sechs Neueröffnungen von Luxusparfümerien erlebt, alle in Paris», so Bruer. Düfte erfreuen sich besonderer Beliebtheit aufgrund ihres niedrigeren Preises im Vergleich zu Artikeln wie Schmuck und Uhren.
LVMH, Eigentümer von Marken wie Louis Vuitton und Dior, war der aktivste Einzelhändler, gefolgt von Kering, dessen Filialen unter anderem jeweils zwei für die Marken Saint Laurent und Bottega Veneta eröffneten. Richemont, Eigentümer von Cartier und Montblanc, verzeichnete nach einigen Jahren starker Aktivitäten weniger Neueröffnungen, so der Bericht weiter.
Die geringe Leerstandsquote in beliebten Einkaufsstrassen hat den Druck auf die Spitzenmieten erhöht, die im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent gestiegen sind. Die Nachfrage habe sich in diesem Jahr bisher nicht abgeschwächt, so Duncan Gilliard, Leiter des Bereichs Einzelhandel in Zentral-London bei Cushman & Wakefield. Sollte das Transaktionsvolumen sinken, liege dies «eher an der rekordniedrigen Verfügbarkeit von Standorten als unbedingt an der Nachfrage», fügte er hinzu.
(cash/Bloomberg)