Die geringe Leerstandsquote in beliebten Einkaufsstrassen hat den Druck auf die Spitzenmieten erhöht, die im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent gestiegen sind. Die Nachfrage habe sich in diesem Jahr bisher nicht abgeschwächt, so Duncan Gilliard, Leiter des Bereichs Einzelhandel in Zentral-London bei Cushman & Wakefield. Sollte das Transaktionsvolumen sinken, liege dies «eher an der rekordniedrigen Verfügbarkeit von Standorten als unbedingt an der Nachfrage», fügte er hinzu.