Die ​Gespräche reihen sich in eine ⁠Welle von Übernahmen in der Kosmetikbranche ein. So ​kaufte Elf Beauty ⁠im Jahr 2025 die Hautpflegemarke Rhode von Hailey Bieber für rund eine Milliarde ‌Dollar. Im vergangenen Jahr hatte zudem der Gucci-Eigentümer Kering sein Kosmetikgeschäft für vier Milliarden Euro an L'Oreal veräussert. Coty leitete derweil ‌eine Prüfung strategischer Optionen für sein Konsumentengeschäft ein, was ​zum Verkauf von Marken wie CoverGirl und Rimmel führen könnte.