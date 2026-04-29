«Das Jahr 2026 hat hervorragend begonnen», sagte ‌Sundar Pichai, der ‌Chef des ​Internetkonzerns, am Mittwoch. «Unsere Investitionen in KI beflügeln jeden Bereich unseres Unternehmens.» Die Cloud-Erlöse stiegen den Angaben zufolge ‌um 63 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte ​währungsbereinigt um 19 ​Prozent auf 109,90 Milliarden ​Dollar zu und der Gewinn ‌verdoppelte sich nahezu auf 5,11 Dollar je Aktie. Anteilsscheine der Google-Mutter ​Alphabet verteuerten ​sich daraufhin ⁠im nachbörslichen Handel ​an der ⁠Wall Street um vier Prozent.