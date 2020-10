Die Konsumkreditbank hat am Morgen den Rücktritt des langjährigen CEO Robert Oudmayer im Laufe des nächsten Jahres angekündigt. Sein Abgang in den vorzeitigen Ruhestand wird in Analystenkreisen bedauert.

Die Cembra-Papiere verlieren um 09.50 Uhr bei hohen Volumen 2,7 Prozent auf 104,80 Franken, im Tief kurz nach Handelsbeginn fiel sie gar bis auf 102,00 Franken. Die Cembra-Aktie notiert im Jahresverlauf (Stand Vorabend) 1,6 Prozent im Plus, aber weit unter dem Jahreshoch kurz vor dem Corona-Einbruch bei 124,00 Franken.

Die Bank Vontobel bedauert den Rücktrittsentscheid von Oudmayer. Er sei für die sehr erfolgreiche Entwicklung von Cembra von grundlegender Bedeutung gewesen, erklärt der zuständige Analyst. Gleichzeitig gibt er sich aber davon überzeugt, dass Cembra über ein starkes Gesamtmanagement-Team und über ein solides und profitables Geschäftsmodell verfüge und für die Zukunft gut aufgestellt sei.

Ähnlich sieht das die Credit Suisse. Der Abgang sei aufgrund des prägenden und gestaltenden Einflusses von Oudmayer negativ zu bewerten, heisst es in einem Kommentar. Der Grund dafür sei aber nicht geschäftlicher Natur, sondern der vorzeitige Ruhestand nach 11 Jahren an der Spitze. Eigentlich sei denn auch nur das Timing eine Überraschung.

Dass Oudmayer (mit Jahrgang 1962) Cembra nicht ewig leiten werde, sei klar gewesen, heisst es auch bei der ZKB in einem Kommentar. Die Rückzugsankündigung komme zum jetzigen Zeitpunkt aber doch etwas überraschend. Angesichts seines Leistungsausweises über eine Dekade hinweg sei Oudmayer so etwas wie die personifizierte Verlässlichkeitsgarantie gewesen, dass Cembra nicht vom rechten Pfad abweiche.

Der Kursrückgang biete für langfristig orientierte Investoren nun aber eventuell eine Gelegenheit, sich in einem strategisch gut aufgestellten, gesunden Unternehmen zu engagieren, meint der zuständige ZKB-Analyst. Da sich die Fundamentaldaten für Cembra jedenfalls nicht ändern würden, bleibe auch die Einstufung jenseits des kurzfristig zu erwartenden Rücksetzers auf "Übergewichten", so der zuständige Analyst. Bei Vontobel ist der Titel mit 'Buy' und Kursziel 130 Franken eingestuft.

(AWP)