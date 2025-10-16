Cloudflare vermietet Cloud-Computing- und Netzwerkinfrastruktur an entlegenen Standorten, damit die einzelnen Unternehmen keine eigenen Rechenzentren mehr aufbauen müssen. Die Ashtead Group vermietet auf der anderen Seite Industrieausrüstung, von Gerüsten und Arbeitsbühnen bis hin zu Förderbändern und Elektrowerkzeugen. «Modelle zur gemeinsamen Nutzung von Produkten erhöhen die Auslastung der Anlagen und die Langlebigkeit der Produkte dank einer zentralisierten Wartung», so die Robeco-Expertin. Noch wichtiger sei, dass diese Unternehmen helfen, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Dadurch sinke der Bedarf an physischen Vermögenswerten in der gesamten Wertschöpfungskette.