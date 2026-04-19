Die Störungen legen ⁠eine Schwachstelle der Luxus- und Kosmetikkonzerne offen. Sie hatten sich auf das Geschäft an Flughäfen und insbesondere auf die Drehkreuze am Golf verlassen, um eine schwächere Nachfrage in China ‌und Europa auszugleichen. Das sogenannte Travel-Retail-Geschäft gilt als einer der Kanäle mit den höchsten Gewinnspannen. Analysten zufolge ‌könnte ein längerer Einbruch des Flugverkehrs im Nahen Osten den Druck auf eine ​Branche erhöhen, die sich von der Corona-Pandemie noch nicht erholt hat. Dies könnte vor allem Unternehmen wie die LVMH-Tochter DFS belasten und sich auf Kosmetik- und Luxusfirmen wie Estee Lauder, Puig, L'Oreal und Hermes auswirken.