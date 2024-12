Geringe Zuwächse in Europa - aber deutlicher Anstieg für deutsche Konzerne

In keiner Weltregion war der Anstieg der Rüstungsverkäufe dagegen kleiner als in Europa (ohne Russland). Dort nahmen sie um lediglich 0,2 Prozent auf 133 Milliarden Dollar zu. Dahinter verberge sich jedoch ein differenzierteres Bild, merkten die Friedensforscher an: Die europäischen Konzerne arbeiteten in erster Linie ältere Verträge für komplexe Waffensysteme mit längeren Vorlaufzeiten ab, womit ihre Zahlen nicht den Anstieg der Neuaufträge widerspiegelten.