Bundesrat um Hilfe angefragt

Da die Winzer der Ansicht waren, dass sie alles getan hatten, was von ihnen verlangt wurde, insbesondere in Bezug auf die ökologischen Standards, wandten sie sich hilfesuchend an den Bundesrat. Der Schweizer Weinbauverband und andere Akteure trafen sich im August mit Bundesrat Guy Parmelin, um ihm ihre Beschwerden zu unterbreiten. «Der Minister ist ein privilegierter Kontakt für uns», betont die Direktorin des Weinbauernverbandes, Hélène Noirjean.