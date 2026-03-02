Weiterer Goldpreisanstieg unter hohen Schwankungen absehbar

Der Goldpreis ist über die Jahrzehnte hinweg schon gestiegen. In den 1980er-Jahren wurde das gelbe Edelmetall zu 300 bis 500 Dollar je Unze gehandelt, ab 2010 kamen Notierungen über 1000 Dollar. Ende 2023 hat es die 2000-Dollar-Marke überschritten und zieht seither zügig weiter an. Dass sich der Preis innerhalb von zweieinhalb Jahren bis heute mehr als verdoppelte, hat Gold zu einer stark sprudelnden Ertragsquelle gemacht. Zum Vergleich: Der US-Aktienmarkt hat im gleichen Zeitraum um gut die Hälfte und damit deutlich weniger markant zugelegt als Gold - und dies trotz des Aufkommens von Künstlicher Intelligenz und der damit verbundenen Tech-Rally am Aktienmarkt.