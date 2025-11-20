Walmart profitiert davon, dass viele US-Haushalte wegen der hartnäckigen Inflation und des schwächelnden Arbeitsmarktes stärker auf die Preise achten. Dies treibt nicht nur die traditionelle Kundschaft mit geringerem Einkommen in die Läden, sondern zunehmend auch wohlhabendere Käufer. Andere grosse US-Einzelhändler wie die Baumarktkette Home Depot oder der Rivale Target hatten zuletzt ihre Prognosen gesenkt und dies mit der Kaufzurückhaltung der Verbraucher begründet.