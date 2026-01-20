Neben Trumps Grönland-Politik lasten laut Händlern auch Trumps Angriffe auf die US-Notenbank Fed auf dem Greenback. Trump fordert regelmässig Zinssenkungen des Fed. Zudem soll der Präsident demnächst den Nachfolger des im Mai zurücktretenden Fed-Chef Jerome Powell bekanntgeben. Je nach dem, wen Trump auf den obersten Posten der wichtigsten Notenbank der Welt hievt, könnte dies zu negativen Reaktionen führen.