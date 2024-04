Bayer-Chef Bill Anderson muss gleich bei seiner ersten Hauptversammlung Kritik von Investoren einstecken. Die leidgeplagten Anteilseigner ziehen knapp einem Jahr nach seinem Amtsantritt eine überwiegend negative Bilanz, noch immer sei keine Lösung für die Probleme des krisengeschüttelten Pharma- und Agrarkonzerns in Sicht. «Herr Anderson, Sie haben im ersten Jahr am Kapitalmarkt kein Vertrauen aufbauen können», bemängelte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance, bei der Fondsgesellschaft Deka, am Freitag bei der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens. «Ein gelungener Start sieht anders aus.» Anderson warb um Geduld: Es gebe keine schnelle Lösung, aber er wolle die Wende bei Bayer schaffen.