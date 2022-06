Der Ausverkauf ging mit starkem Verkaufsdruck bei anderen Risikoanlagen einher, der im Nachgang des neuen 40-Jahres-Hochs bei der US-Inflation entstand, das am Freitag gemeldet wurde. So notierten sowohl der Nikkei-Index in Tokio als auch der Leitindex des Hongkonger Aktienmarkts zeitweise rund 3 Prozent im Minus. Der Nasdaq Composite Index in New York hatte am Freitag 3,5 Prozent leichter geschlossen.

Auch andere Kryptowährungen wurden am Montagmorgen abgestoßen: Der Ethereum-Preis fiel zeitweise fast 12 Prozent, Avalanche temporär fast 15 Prozent, Solana bis zu rund 14 Prozent und Dogecoin bis zu 11 Prozent.

(Bloomberg)