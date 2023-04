Bitcoin habe derzeit "einen guten Run und ist weiter in einem Sweet Spot", wenn die Zinsen sinken sollten, so Novogratz. Er wies auf den Preisanstieg der Kryptowährung über die psychologisch wichtige Marke von 30'000 Dollar hin, welche diese Woche zum ersten Mal seit Juni 2022 wieder erreicht wurde. In der Zwischenzeit sind diverse Firmen wie Silvergate oder FTX im Krypto-Universum Pleite gegangen. "Wir können uns jetzt auf dem aktuellen Preisniveau konsolidieren, bevor wir uns in Richtung 40'000 Dollar bewegen."