Die 40-Tage-Korrelation zwischen den beiden Kursverläufen erreichte am Freitag einen Rekordwert von 0,6945, wie Daten von Bloomberg zeigen. Der Anstieg untergräbt weiter das Argument, dass Bitcoin gut als Diversifikator funktioniert, ein Argument, das von Befürwortern als Schlüssel zu seiner Attraktivität angeführt wird.

Auch wurde Bitcoin in der Vergangenheit immer wieder als so genannter sicherer Hafen bezeichnet. Der weltgrössten Kryptowährung wurde in diesem Zusammenhang regelmässig das Label "digitales Gold" angeheftet. Das würde bedeuten, dass sich die grösste Kryptowährungen der Welt in turbulenten Zeiten an den Märkten als einigermassen wertstabil erweisen oder gar steigen müsste.

Doch in den letzten Monaten hat sich zunehmend die Erkenntnis verfestigt, dass sich Bitcoin kaum unterscheidet von anderen Risk Asset wie Aktien (besonders aus dem Techn-Bereich). Heisst: Wenn der Markt in den Risk-On-Modus schaltet, das heisst, die Marktteilnehmer werden zuversichtlicher, gehen daher mehr Risiken ein und kaufen Aktien, steigen auch Kryptowährungen wie der Bitcoin. Entwickelt sich die Marktstimmung in die andere Richtung, also in den Risk-Off-Modus, fällt auch der Bitcoin.

