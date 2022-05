Kryptowährungen: Bitcoin sinkt mit schlechter Marktstimmung auf Mehrmonatstief

In der Nacht auf den Freitag ist die Digitalwährung unter die Marke von 36'000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten abgerutscht. Auch die weiteren Kryptowährungen verbuchen deutliche Verluste. Am Freitagmorgen notiert der Bitcoin mit rund 36'485 Dollar um fast 8 Prozent unter dem Vortageswert.

Der Bitcoin-Kurs bröckelt wieder, trotz Hochinflation der Fiat-Währungen. #BTC aktuell -21% YTD und -46% zum ATH vom November, beides auf Dollar-Basis pic.twitter.com/aL4pjF9ntg — Daniel D. Eckert (@Tiefseher) May 6, 2022

In der Nacht war der Kurs bis auf rund 35'700 Dollar gesunken und damit auf den tiefsten Wert seit dem Beginn des Ukraine- Kriegs von Ende Februar. Noch am Mittwoch war der Bitcoin noch bei knapp 40'000 Dollar gehandelt worden.

Im Handel wurde auf den deutlichen Rückgang der Risikobereitschaft bei den Anlegern verwiesen, der auch die volatilen Kryptomärkte stark in Mitleidenschaft ziehe. Auch an den US-Aktienmärkten war es am Donnerstag zu starken Abgaben gekommen, wobei der technologielastige Nasdaq-Index gar auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr abgesackt war.

Deutliche Abgaben musste auch die zweitgrösste Kryptowährung Ethereum hinnehmen: Am Freitagmorgen wurde der Token der "Smart-Contract"-Plattform mit 2745 Dollar knapp 7 Prozent tiefer als am Vortag gehandelt. Noch etwas heftiger traf es die Ethereum-Konkurrenten wie Solana, Polkadot oder Avalanche, die innert 24 Stunden mehr als 10 Prozent verloren.

(AWP)