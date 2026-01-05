Künstliche Intelligenz kommt auch bei der Fernsehtechnik Vision AI Companion zum Einsatz. Samsung demonstrierte auf dem Pre-CES-Event, wie man damit etwa bei der TV-Übertragung eines Fussballspiels die Stimme des Kommentators ausblenden - und trotzdem die akustische Atmosphäre aus dem Stadion hören kann. «Das wird die Art und Weise, wie wir Sport schauen, verändern», sagte Samsung-Managerin Sukhmani Mohta. Man könne den Fernseher aber auch dazu bringen, die Hintergrundgeräusche des Spiels zu entfernen, wenn man sich allein auf den Kommentar konzentrieren wolle.