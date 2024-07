Die massiven Spannungen im Nahen Osten hatten die Frachtraten in den vergangenen Monaten deutlich nach oben getrieben und damit auch deren Aktien. Die Raten profitierten von verlängerten Schifffahrtsrouten. Nun gebe es die Perspektive für einen wieder anziehenden Verkehr durch das Rote Meer, was wohl zu einem raschen Rückgang der Raten führen würde, so die These des Händlers.