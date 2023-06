Am Dienstag führen die Aktien des Logistikers den Schweizer Leitindex mit klaren Kursgewinnen an. Kühne+Nagel sind für die nunmehr verschwundene Credit Suisse in den SMI nachgerückt. Die jüngsten Abgaben machen die Papiere aber noch nicht wett. Um 10 Uhr gewinnen Kühne+Nagel in einem freundlichen Gesamtmarkt 3,48 Prozent. Der SMI steht zum Berichtszeitpunkt 0,11 Prozent höher.