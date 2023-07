Seit Jahresbeginn ist die Marktkapitalisierung von Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) um 2 Billionen US-Dollar gestiegen, wie die UBS-Researchabteilung in ihrem täglichen Newsletter am Mittwoch berechnet hat. "Angesichts klarer Anwendungsfälle und solider langfristiger Sichtbarkeit glauben wir nicht, dass KI eine Blase ist. Wir empfehlen Anlegern jedoch, Unternehmen mit klaren Monetarisierungstrends in Betracht zu ziehen", schreiben die Autoren weiter.