Der Konzern profitiert von einer strategischen Neuausrichtung unter Vorstandschef Simon Trott, der seit einem Jahr ​im Amt ist. Mehr als die ​Hälfte des Gewinns stammt inzwischen aus ​anderen Geschäftsbereichen als dem traditionellen Kerngeschäft Eisenerz. «Wir sehen Verschiebungen bei ‌der zugrundeliegenden Nachfrage bei praktisch all unseren Rohstoffen», sagte Trott. Vor allem die zunehmende Nachfrage von Datenzentren und aus dem ​Bereich ​der Elektrifizierung treibe den Bedarf ⁠an Kupfer und Lithium. Dies ​zeigte sich auch ⁠in den Zahlen: Während das bereinigte Ergebnis (EBITDA) in der Kupfersparte ‌um 84 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar nach oben schoss, ging es im Eisenerzgeschäft ‌um ein Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar ​zurück.