Die Aktie von Temenos verliert im frühen Handel am Freitag weitere 9 Prozent auf 57,80 Franken. Der Titel brach schon am Donnerstag um fast ein Drittel ein und verringerte den Marktwert um rund 2 Milliarden Franken, nachdem Hindenburg Research eine Short-Position eingegangen war und auf schwerwiegende Mängel in den Büchern des Genfer Anbieters von Software für Banken hingewiesen hatte. Die Aktie wurde kurz vor Börsenschluss vom Handel suspendiert.