Analysten reagierten geradezu euphorisch auf die Ankündigung von AC Immune von Mitte Mai. Vier Biotech-Experten, welche AC Immune abdecken und die alle eine “Kauf”-Empfehlung auf der Aktie haben, schraubten ihre Einschätzungen dermassen in die Höhe, dass das Kursziel für die Aktie im Schnitt nun bei 10,25 Dollar liegt. Der Experte der Investmentbank HC Wainwright aus New York sieht die Aktie in zwölf Monaten sogar bei 16 Dollar.