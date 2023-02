Anfang Februar kündigte die Regierung Biden an, dass sie die neu gestaltete Steuervergünstigung für Elektrofahrzeuge ausweiten wird. Damit können auch SUVs, die bis zu 80'000 Dollar kosten, diese Vergünstigungen erhalten. Der Preis für einen Tesla-SUV stieg kürzlich um 1500 Doller. Dieser Schritt sei positiv für Tesla, so die Analysten. Unabhängig stieg die Nachfrage nach den Tesla-Autos nach einer Preisreduktion im Januar sprunghaft an, sodass Tesla die Preise wieder erhöhen konnte.