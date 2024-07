Gelingt Nestlé der Turnaround?

Am heutigen Dienstag hat der Luxuskonzern Richemont nach Partners Group letzte Woche Einblick in die Geschäftstätigkeiten für das Halbjahr gegeben. Obwohl auch Richemont unter der Nachfrageschwäche in China, Hongkong und Macau gelitten hat, wurde dieser Umsatzrückgang durch das gute Geschäft in anderen Marktregionen ausgeglichen. Analysten sehen ein grosses Potenzial von 15 Prozent in den nächsten zwölf Monaten, das auch nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen wohl nicht nach unten korrigiert wird.