Am Freitagmorgen beträgt das Plus der Holcim-Valoren 1,5 Prozent. Es führt sie auf den Stand von 76. Franken, wobei in der ersten Phase des Handels auch der Preis von 76,52 erreicht wurde. Dieser Wert entsprach einem Zwei-Wochen-Hoch der Aktie.
Rückenwind kommt aktuell von der Deutschen Bank (DB). Deren zuständiger Analyst stuft die Titel des von CEO Miljan Gutovic geführten Unternehmens weiterhin mit «Buy» ein. Das Kursziel steigt von 85 auf 88 Franken. Weder das alte noch das neue Kursziel hatten die Aktien von Holcim jemals erreicht, womit der DB-Experte die Zuversicht auf ein Allzeithoch nun weiter verstärkt und so auch den generellen Optimismus unter den Analysten übertrifft. Im Schnitt trauen die von AWP erfassten Experten der Aktie von Holcim 82 Franken zu. Die Kaufempfehlungen überwiegen klar.
Für das zweite Quartal erwartet der Analyst der Deutschen Bank einen Umsatzanstieg von rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser setze sich zusammen aus plus 4 Prozent organischem Wachstum, einem leicht positiven Effekt durch die Konsolidierung sowie Währungseffekten von minus 2 Prozent. Den Umsatz schätzt er auf 4,27 Milliarden Franken und den wiederkehrenden EBIT auf 939 Millionen Franken. Ob er Analyst richtig liegt, zeigt sich am 31. Juli. Dann stellt Holcim das Ergebnis des zweiten Quartals beziehungsweise des ersten Halbjahres 2026 vor.
Generell ist die Stimmung um die Schweizer Bauwerte am Freitag freundlich. Die Aktien von Geberit verbessern sich um 0,7 Prozent, jene von Amrize um 0,5 Prozent. Die Titel von Sika profitieren von einer positiven Analystenstimme und steigen um 0,5 Prozent auf 173,55 Franken. Die verantwortliche Expertin der US-Investmentbank Jefferies geht beim Preisziel auf 201 von 181 Franken und hält an der Kaufempfehlung für Sika fest.
Nachdem die Ergebnisse der vergangenen beiden Quartale solide ausgefallen seien, könnte sich dieses Niveau im zweiten Quartal 2026 als neue Normalität etablieren, schreibt die Analystin. Sie rechnet nun mit einer Rückkehr zu organischem Umsatzwachstum bei moderatem Margendruck. Angesichts der attraktiven Bewertung sieht sie derzeit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie.
(cash/AWP)