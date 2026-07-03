Rückenwind kommt aktuell von der Deutschen Bank (DB). Deren zuständiger Analyst stuft die Titel des von CEO Miljan Gutovic geführten Unternehmens weiterhin mit «Buy» ein. Das Kursziel steigt von 85 auf 88 Franken. Weder das alte noch das neue Kursziel hatten die Aktien von Holcim jemals erreicht, womit der DB-Experte die Zuversicht auf ein Allzeithoch nun weiter verstärkt und so auch den generellen Optimismus unter den Analysten übertrifft. Im Schnitt trauen die von AWP erfassten Experten der Aktie von Holcim 82 Franken zu. Die Kaufempfehlungen überwiegen klar.