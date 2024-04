Vontobel erhöht am Montag das Kursziel für Novartis auf 109 von 104 Franken und hält am Kauf-Rating fest. Der Pharmakonzern sei bestrebt, seine Marge zu verbessern, indem er neue Technologien und noch schlankere Prozesse einsetze, um die Markteinführung neuer Medikamente voranzutreiben, so Analyst Stefan Schneider. Die Wachstumsdynamik dürfte anhalten, da das gute Wachstum im ersten Quartal 2024 nachfragebedingt gewesen sei.