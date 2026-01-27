Der US-Präsident hat erklärt, dass Powells Nachfolger seinen Vorstellungen folgen müsse. Er wolle, dass der Neue die Zinsen senke, wenn es dem Markt gut gehe. Die Inflation werde sich selbst regeln. ‌Die Fed hatte den Leitzins im Dezember auf die Spanne von 3,50 ⁠bis 3,75 Prozent gesenkt. Sie begründete dies mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt und ‌deutete zudem eine Pause ihres Lockerungskurses an.