Bevorstehende Dividendenausschüttung

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Aktie liegt in der bevorstehenden Dividendenausschüttung am 4. April. Die derzeitige Ausschüttungsrendite beträgt 4,1 Prozent, 22 Franken pro Aktie. In der Zeit von 1998 bis 2023 hat Swisscom jährlich eine durchschnittliche Dividende von 18,56 Franken pro Namenaktie ausgeschüttet. Die Dividende wird voraussichtlich von den Aktionären auf der Generalversammlung am 27. März genehmigt. Laut der Swisscom-Website ist der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung der 28. März. Spätestens dann sollte man Swisscom-Aktien kaufen, um in den Genuss der Ausschüttung zu kommen.