Kurzfristig sollen in den kommenden Monaten vier Filialen im Bundesstaat Sao Paulo entstehen, wie Landeschef Joaquim Pereira am Freitag erklärt hatte. Langfristig sei eine Expansion in weitere Bundesstaaten geplant.
Der Konzern will dabei nicht vorrangig mit Billiganbietern wie Shein konkurrieren, sondern mit etablierten lokalen Marken. Zudem will H&M die örtliche Produktion von Artikeln wie Schuhen und Jeans ausbauen, um im Wettbewerb zu bestehen. Über die Höhe der Investitionen machte das Unternehmen keine Angaben.
(Reuters)