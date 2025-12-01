Das frisch an der Börse gehandelte Immobilienunternehmen Kaleon sieht Potenzial in Schlössern, Villen oder Parks - und hegt auch Expansionspläne in der Schweiz. Ziel ist es, die Region zu einem Tourismus- und Wirtschaftszentrum zu entwickeln, das mit dem nahegelegenen Comer See konkurrieren kann. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen in die Entwicklung des Gebiets und den Ausbau des Unternehmens zu einer Plattform für die Betreuung weiterer historischer und künstlerischer Stätten in Italien und darüber hinaus fliessen.