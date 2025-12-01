Das frisch an der Börse gehandelte Immobilienunternehmen Kaleon sieht Potenzial in Schlössern, Villen oder Parks - und hegt auch Expansionspläne in der Schweiz. Ziel ist es, die Region zu einem Tourismus- und Wirtschaftszentrum zu entwickeln, das mit dem nahegelegenen Comer See konkurrieren kann. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen in die Entwicklung des Gebiets und den Ausbau des Unternehmens zu einer Plattform für die Betreuung weiterer historischer und künstlerischer Stätten in Italien und darüber hinaus fliessen.
«Der Lago Maggiore ist im Ausland noch wenig bekannt», so Giberto Borromeo, Vizepräsident und Leiter der Geschäftsentwicklung von Kaleon. «Wir haben hier noch keinen George Clooney, der eine Villa oder die Villa d’Este kauft wie am Comer See.»
Borromeo ist jedoch überzeugt, dass der Standort ebenso vielversprechend ist. «Was fehlt, ist ein Zentrum für Luxushotellerie», sagte er. Kaleon ging am Montag, dem 1. Dezember, an den Börsen in Paris und Mailand an den Start. Die Aktien wurden am 27. November zu 4 Euro ausgegeben, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 56,5 Millionen Euro beschert. Am ersten Handelstag stiegen die Aktien bis 13 Prozent.
Die Private-Equity-Gesellschaft Investindustrial unter der Leitung von Andrea Bonomi wird laut Bloomberg als Ankerinvestor fungieren und eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten. Borromeo erklärte, Kaleon befinde sich in Gesprächen mit Eigentümern weiterer historischer Stätten in Venetien und der Schweiz, ohne jedoch weitere Details zu nennen.
«Wir suchen Eigentümer von Kulturgütern, denen wir unsere Dienstleistungen anbieten können, und möchten dies über ein börsennotiertes Unternehmen tun, dessen Eigentümerstruktur und Finanzen transparent sind, um unsere Solidität zu beweisen», so Borromeo. Familien, denen Schlösser, Villen oder Parks gehören, hätten die Möglichkeit, Anteilseigner von Kaleon zu werden, fügte er hinzu.
Immobilien werden über langfristige Pachtverträge mit jeweiligen Eigentümern verwaltet
Die Immobilien würden über langfristige Pachtverträge mit den jeweiligen Eigentümern verwaltet, erklärte Kaleon in einem Dokument. Ziel sei es, sich auf Instandhaltung, Erhaltung und das kulturelle Erlebnis für Besucher zu konzentrieren, ohne selbst Immobilien zu besitzen.
Die Borromeos, eine der ältesten Adelsfamilien Italiens, begannen vor rund 600 Jahren, Land in der Region des Lago Maggiore zu erwerben. Zu den Vorfahren zählt Karl Borromäus, der im 16. Jahrhundert als Erzbischof von Mailand amtierte und heiliggesprochen wurde. Vitaliano VI. Borromäus gilt als der Architekt des Palastes und des barocken Gartens von Isola Bella, einer der Inseln des Archipels.
Lavinia Borromäus, eine Nachfahrin der Familie, ist mit John Elkann, dem Vorsitzenden von Stellantis verheiratet. Ihre Schwester Beatrice Borromäus heiratete Pierre Casiraghi, den Enkel von Grace Kelly, auf Isolino di San Giovanni, einer der Familieninseln. Kardinal Federico Borromäus, ein Cousin des heiligen Karl Borromäus, ist eine Figur in einem der berühmtesten historischen Romane Italiens, «Die Verlobten», geschrieben im 19. Jahrhundert von Alessandro Manzoni.
Im Buch wird er für seine Wohltaten und seinen Heldenmut gefeiert, insbesondere während der Mailänder Pest um 1630. Im vergangenen Sommer restaurierten die Borromeos die Schlösser von Cannero am Lago Maggiore, nahe der Grenze zur Schweiz, nachdem die Ruinen 500 Jahre lang ungenutzt geblieben waren.
