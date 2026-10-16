Auffallend am breiten Markt ist das Wochenplus von 17 Prozent von DocMorris, dem einzigen Unternehmen, das besser abschnitt als Givaudan. Die Onlineapotheke erlebt an der Börse seit geraumer Zeit einen Höhenflug. Nun haben am Donnerstag die Drittquartalszahlen und die erhöhte Jahresprognose die Investoren weiter überzeugt. Zudem erreichte das Unternehmen früher als erwartet die Gewinnschwelle beim bereinigten EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen).