«Der Rückgang resultiert weniger aus unternehmensspezifischen Faktoren, sondern vielmehr aus Sorgen über mögliche Zölle und eine Konjunkturabschwächung in den USA», sagt Maurizio Porfiri, Anlagechef bei Maverix Securities. Dennoch sei die negative Stimmung übertrieben und eine Stabilisierung in den kommenden Tagen, führt Porfiri in seinem Marktkommentar vom Dienstag aus.