Aktie mit Kursverlusten

Die Vorsicht am Markt vor den Geschäftszahlen und den Prognosen manifestierte sich in den Kursverlusten von Nvidia der vergangenen Tage. Seit Freitag haben die Aktien fast 10 Prozent eingebüsst. Am gestrigen Dienstag betrug das Minus 2,8 Prozent. Auch andere Tech-Schwergewichte im Dow Jones Industrial Average wie IBM und Microsoft gaben nach. Dennoch hat sich der Kurs seit Jahresbeginn quasi verdreifacht.