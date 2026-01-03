Einen Rekord stellten Beteiligungsgesellschaften auf: Sie kauften in Deutschland für 49,9 Milliarden Dollar zu, gaben damit doppelt so viel aus wie 2024 und so viel wie nie zuvor. Auf das Konto der Finanzinvestoren gingen vier der grössten fünf Transaktionen, darunter die Rekord-Übernahme ​des Bad Vilbeler Pharmakonzerns Stada. Sie zeichneten damit für fast ein Drittel des gesamten Transaktionsvolumens von Fusionen und Übernahmen in Deutschland ‌verantwortlich.