Die Aktien seines Firmenkonglomerates Icahn Enterprises brachen am Dienstag um 24,4 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 38,10 Dollar ein, nachdem es von dem Leerverkäufer Hindenburg Research in die Mangel genommen wurde. Hindenburg gab eine Short-Position an Icahn Enterprises bekannt. Bei diesen auf fallende Kurse laufenden Börsenwetten verkaufen die Leerverkäufer in der Regel geliehene Wertpapiere mit dem Ziel, diese zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.