Die LEG hatte in der Krise das Geld zusammengehalten, 2022 gab es etwa keine Dividende. Doch nun wittert der Vorstand des Immobilien-Konzerns, zu dem über 166.000 Mietwohnungen gehören, Morgenluft. Der Transaktionsmarkt könnte wieder anspringen, sagte Lackum. Die LEG sehe sich bereits wieder nach Wachstumsmöglichkeiten um. Der in der Vergangenheit durch Übernahmen gewachsene Konzern könnte also wieder zukaufen. Eine Kapitalerhöhung plane er aktuell aber nicht, sagte der LEG-Chef. Zudem sei er auch für Verkäufe von Wohnungen offen, um die Verschuldung zu drücken. Dazu müsse aber ebenfalls der Preis stimmen.