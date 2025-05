Insgesamt wurden in der Europäischen Union 1,3 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen als vor Jahresfrist, wie der Branchenverband ACEA am Dienstag mitteilte. Dabei entschieden sich deutlich mehr Käufer für ein Fahrzeug mit Elektroantrieb: Deren Absatz legte um gut ein Drittel zu auf 145.341 Fahrzeuge. Auch Hybridautos waren deutlich stärker gefragt als noch vor einem Jahr. Benziner und Dieselautos fielen dagegen in der Gunst der Kunden zurück.