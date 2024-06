Nach neun Jahren als Finanzchef bei Lem wolle Borla bei einem renommierten, weltweit führenden Schweizer Unternehmen in Privatbesitz den nächsten Karriereschritt machen, teilte Lem am Donnerstag mit. Ab dem 1. Dezember 2024 werde Thomas Mellano die Finanzorganisation interimistisch leiten. Der 49-jährige Finanzexperte habe bei Lem in verschiedenen Funktionen wie der Konsolidierung und Berichterstattung sowie im Treasury gearbeitet, hiess es weiter.