Diese Lage scheint sich verbessert zu haben. Im Geschäftsjahr 24/25 sank der China-Umsatz um nur noch 1,8 Prozent - eine im Vergleich zu den Geschäften in anderen Weltregionen stabile Entwicklung. Zudem: Der Auftragseingang in China wuchs um 81,5 Prozent. Die Nachfrage zieht also wieder an, und LEM kann die Stellung im Markt ausbauen.